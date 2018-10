Voorarrest Frans Meijer met 90 dagen verlengd

De rechtbank in Amsterdam heeft het voorarrest van Heinekenontvoerder Frans Meijer maandag met negentig dagen verlengd. De 65-jarige Meijer werd op 2 oktober in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt neergeschoten door een motoragent. Hij was op dat moment vermoedelijk in gezelschap van zijn 26-jarige zoon.

Het tweetal zou zich verdacht hebben gedragen en mogelijk een overval hebben willen plegen. Een buurtbewoner waarschuwde de politie. Toen de betrokken motoragent ter plaatse kwam, sloegen de beide mannen op de vlucht. De agent schoot Meijer neer toen hij zag dat die gewapend was. De Rijksrecherche onderzoekt het schieten door de motoragent.

Meijer was in 1983 verantwoordelijk, met onder anderen Willem Holleeder en Cor van Hout, voor de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur.