Vooralsnog geen schouw in proces MH17

De rechtbank gaat vooralsnog niet naar de reconstructie van de wrakstukken van het neergehaalde toestel van vlucht MH17 kijken. De advocaten van verdachte Oleg Poelatov kunnen daar wel met een door hen gevraagde deskundigen gaan kijken. Daarna beslist de rechtbank of zij naar de hangar van de luchtmachtbasis Gilze-Rijen gaat. Daar bevinden zich de wrakstukken.

Dat heeft de rechter vrijdag laten weten, tijdens een korte zitting in het Justitieel Complex Schiphol. De rechtbank maakte de beslissingen bekend op de onderzoekswensen die door zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging zijn gedaan.

Poelatov is de enige van de vier verdachten die zich door Nederlandse advocaten laat verdedigen. De andere drie - Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko - hebben niets van zich laten horen. Poelatov woont het proces zelf niet bij.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, waaronder bijna 200 Nederlanders, kwamen om het leven. Een door de Nederlandse justitie geleid, internationaal onderzoek leidde tot de aanklacht tegen de vier verdachten. De rechtbank Den Haag is belast met het bijzondere proces.

De rechtbank heeft een aantal beslissingen op de verzoeken van Poelatovs advocaten uitgesteld, totdat duidelijk is hoe de beklaagde zich in het proces gaat opstellen. Poelatov heeft nog geen inhoudelijke verklaring afgelegd. Zijn advocaten vinden onder meer dat zogeheten alternatieve scenario’s niet genoeg zijn onderzocht. Het Openbaar Ministerie baseert de strafvervolging op het hoofdscenario: vlucht MH17 is neergeschoten met een Buk-raket, afgevuurd vanaf een landbouwveld.

De rechtbank wil eerst weten wat Poelatov precies betwist in deze lezing van de gebeurtenissen dan wel wat er volgens hem is gebeurd. Pas dan kan zij besluiten welke verzoeken tot nader onderzoek zij inwilligt. Tot dusver heeft Poelatov zich niet rechtstreeks met zijn advocaten verstaan, maar via een tussenpersoon. De rechtbank heeft de advocaten tot eind september de tijd gegeven met Poelatov te overleggen.

Het proces gaat verder op 31 augustus. De rechtbank heeft tot en met november 2021 blokken zittingsdagen van een of meerdere weken gereserveerd.