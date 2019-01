Vooral oppassen voor flitser in regio Rijnmond

In de regio Rijnmond werd vorig jaar opvallend vaak geflitst. Vier van de tien meest voorkomende flitslocaties stonden in of rondom Rotterdam, meldt BNR op basis van cijfers van Flitsmeister. Een van de mogelijke redenen is dat rondom Rotterdam de algehele drukte toeneemt, aldus commercieel directeur Jorn de Vries van Flitsmeister op de radiozender.

De vier locaties rondom Rotterdam waar vorig jaar veel werd geflitst, waren de A4, A13, N209 en op de Maasboulevard. De A13 staat volgens De Vries ieder jaar wel in de top drie. De Maasboulevard staat er vermoedelijk in omdat onder meer daar door werkzaamheden momenteel meer verkeer rijdt.

Dat er rondom Rotterdam opvallend vaak wordt geflitst, komt doordat het er drukker wordt, zegt de directeur van Flitsmeister. Die grotere drukte brengt extra risico met zich mee en wellicht dat daarom extra wordt gehandhaafd, aldus De Vries.

Flitsmeister kreeg vorig jaar 31.000 meldingen binnen over plekken waar vermoedelijk ook echt een flitser heeft gestaan. Buiten de Randstad moeten weggebruikers vooral bij Arnhem en Breda rekening houden met flitsers, zouden de cijfers eveneens uitwijzen. Ook blijkt uit het feit dat er slechts drie snelwegen in de top tien staan dat er vaak wordt geflitst buiten de snelwegen.