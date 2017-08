Vooral fileleed in Frankrijk en Italië

Vakantiegangers kregen op de derde zwarte zaterdag zoals verwacht te maken met grote drukte op de Europese wegen. Vooral in Frankrijk en Italië was het fileleed groot en stonden automobilisten soms uren stil.

In Frankrijk stond er op het hoogtepunt omstreeks 13.00 uur 720 km file. Dat is wel minder dan vorige week zaterdag, toen er 857 kilometer op de Franse wegen stond. Op de A7 en de A9 van Lyon tot aan de Spaanse grens liep het tijdverlies op tot vier uur. Ook op de A75 tussen Clermont-Ferrand en Narbonne in het zuiden was het op sommige plaatsen dringen geblazen.

In Noord- en Midden-Italië gingen veel Italianen op vakantie. Dat leidde tot grote drukte op de snelwegen naar de Adriatische kust.Tegelijkertijd keerden in Italië veel vakantiegangers terug vanuit de streek rond het Gardameer richting Oostenrijk. Ze kwamen op de A22 van Florence richting de Brennerpas in lange files terecht.

In Duitsland was het minder druk dan vorige week. Wel stonden in het zuiden nog enkele lange files. Ook rond Hamburg was het druk. In Zwitserland vormde de Gotthardtunnel de grootste bron van irritatie bij automobilisten. Vertragingen liepen op tot twee uur.

De ANWB heeft de indruk dat veel Nederlanders gespreid over het weekeinde terugkeren en zwarte zaterdag hebben gemeden. Wel krijgt de ANWB-alarmcentrale kreeg wel veel telefoontjes van terugkerende vakantiegangers die waren gestrand met pech.