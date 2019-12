Vooral drukte op wegen in de regio door acties

Door actievoerende boeren en bouwers is het woensdag vooral op wegen in de regio druk geweest. Normaal gesproken staat er op een drukke woensdag in totaal 250 kilometer file, nu was dat 450 kilometer. Volgens de ANWB stond het in het noorden vooral vast rond Groningen, Assen, Meppel. In het midden liep het vast bij Hoevelaken en in de zuidelijke regio was het vooral op provinciale wegen druk, stelde een woordvoerder.

In Noord-Holland is het vooral bij Akersloot druk, omdat de politie een deel van de A9 heeft afgesloten. Ze wil voorkomen dat boeren de Wijkertunnel intrekken en zo een verkeerschaos veroorzaken. De trekkers kunnen via een afslag de snelweg verlaten. Als ze dat niet doen, krijgen ze een bekeuring, zegt de politie.

De politie meldt verder dat het er in meerdere regio’s op lijkt dat de boeren met hun tractoren blijven bewegen door de provincie. Dat zal op meerdere plaatsen voor ernstige verkeersoverlast zorgen. „Denk dus na voordat u de weg opgaat. Gaat u toch de weg op let op uw eigen veiligheid en de veiligheid van allen”, aldus de politie.