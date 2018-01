Vooral Bijbelse kindernamen favoriet

Nederlandse ouders kozen vorig jaar vaak voor Bijbelse namen voor hun pasgeboren zoon of dochter.

Uit de lijst met populaire kindernamen die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) jaarlijks presenteert, blijkt dat er in 2017 in totaal 755 Emma’s bij zijn gekomen en Noah 635 keer werd gekozen.

Behalve Noah, Sem en Lucas staan in de top tien van jongensnamen Levi, Bram (naar Abraham), Luuk (Lucas) en Daan (Daniël). Bij de meisjes staan iets minder Bijbelse namen in de top twintig dan bij de jongens. Toch zijn ook hier Bijbelse namen te vinden als Julia, Anna, Sara en Eva.

Jan Wilem van Henten, hoogleraar religiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, gaf vrijdag in het NRC Handelsblad aan verbaasd te zijn over de grote hoeveelheid Bijbelse namen in de top 20: „Ik vrees dat 95 procent van de mensen die hun kinderen Bijbelse namen geven, zich daar helemaal niet bewust van is.”

Waarschijnlijk zijn het vooral de hoogopgeleide ouders die kiezen voor namen met een Bijbelse oorsprong, aldus Gerrit Bloothooft, onderzoeker op het gebied van naamkunde aan de Universiteit Utrecht in dezelfde krant: „Die willen graag een naam met geschiedenis en weerklank, maar liever zonder uitgesproken christelijk karakter.”

Uitgesplitst naar provincie zijn er opvallende verschillen. Zo voeren Jesse en Lieke de lijst aan in Friesland, Jan en Johanna in Zeeland en Levi en Tess in Gelderland.

Vorig jaar werden in Nederland in totaal bijna 170.000 baby’s geboren: 86.718 jongens en 82.568 meisjes. Noah staat sinds 2015 bij de jongens al in de top vijf, maar eindigde dit jaar voor het eerst bovenaan. De meisjesnamen Emma en Sophie kwamen de afgelopen drie jaar op wisselende plekken in de top drie.