Voor tweede nacht op rij bijzonder late nachtvorst

Voor de tweede nacht op rij heeft het in de nacht van donderdag op vrijdag gevroren in De Bilt. In de Utrechtse plaats, waar het landelijk hoofdmeetstation zit, koelde het af naar -1,2 graden. De nacht ervoor was het -1,0 graden. Zulke late nachtvorst in De Bilt is bijzonder, aldus weerbureau Weeronline.

Alleen in 1909, 1941, 1946 en 1973 was net als dit jaar sprake van twee of meer vorstnachten na 10 mei in De Bilt. Gemiddeld komt het daar in het huidige klimaat (1991-2020) op 15 april tot de laatste vorstdag van het seizoen.