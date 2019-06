Voor recordbedrag methamfetamine aangetroffen

De politie heeft in een verborgen ruimte in een bedrijfspand in Rotterdam 2500 kilo methamfetamine aangetroffen. De drugs hebben een straatwaarde van honderden miljoenen euro’s. De politie meldde woensdag dat in Europa niet eerder zo’n grote hoeveelheid methamfetamine is aangetroffen.

De politie was vorige week na uitvoerig onderzoek het bedrijfspand in Rotterdam binnengegaan. De agenten constateerden dat de binnenmaat van de bovenverdieping van het pand kleiner was dan de buitenmaat. Bij nader onderzoek bleek dat er over de breedte van het pand een muur was gemetseld was met daarachter een verborgen ruimte. Daarin lag een groot aantal tassen met daarin methamfetamine verpakt.

De vondst van de recordhoeveelheid methamfetamine was voor de politie aanleiding om een loods in Utrecht te doorzoeken. Hier werd 17.500 liter aan chemicaliën aangetroffen. Die was geschikt voor het wassen van cocaïne en de productie van synthetische drugs. Ook vond de politie uitgeholde stenen. De politie vermoedt dat die werden gebruikt voor het smokkelen van verdovende middelen.

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht.