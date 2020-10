Voor overlast zorgende man gewond na val van balkon in Rotterdam

Een 41-jarige Rotterdammer is dinsdagochtend zwaargewond geraakt nadat hij vanaf een balkon meters naar beneden was gevallen. Daarvoor had hij voor veel overlast gezorgd toen hij over daken liep en met een zwaard zwaaide. Veel hulpdiensten kwamen ter plekke. De man is naar een ziekenhuis gebracht.

Rond 07.00 uur melden buurtbewoners dat een man over daken van huizen aan de Rodenrijselaan liep en met dakpannen gooide. Hij schreeuwde, sloeg dingen kapot en zwaaide met een zwaard. Uit voorzorg legde de brandweer een springkussen op straat en ook kwam een onderhandelaar van de politie om met hem te praten.

Dat lukte niet en uiteindelijk moest er een arrestatieteam komen. De man wist aan de aanhouding te ontkomen, klom over de balkonreling en viel ongeveer acht meter naar beneden. De rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd.