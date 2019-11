Voor moord veroordeelde vrouw naar PBC

De 35-jarige Jessica B. die in juli werd veroordeeld tot 20 jaar cel voor moord op haar echtgenoot Tjeerd van Seggeren (37) moet voor onderzoek en observatie naar het Pieter Baan Centrum. Dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden beslist.

Het lichaam van Van Seggeren werd op 9 juli 2017 gevonden in een weiland bij Zwaagwesteinde. Hij had een hoofdwond. Het wapen is nooit gevonden. B. werd door de rechtbank veroordeeld op basis van DNA-sporen, telefoondata en getuigen. B. legde tegenstrijdige verklaringen af en ontkent de moord. Doordat de deskundigen geen stoornissen vaststelden, legde de rechtbank B. alleen een langdurige celstraf op. Hiertegen ging B. in hoger beroep. Woensdag was voor het hof de eerste niet inhoudelijke behandeling.

In het eerdere onderzoek stelde alleen de psychiater vast dat er geen sprake was van ziekelijke stoornissen. De psycholoog twijfelde. De twee gesprekken die deze deskundige met B. voerde waren onvoldoende om vast te kunnen stellen of hier sprake was van psychiatrische problematiek. Het hof wil meer informatie over de geestesgesteldheid van de vrouw.