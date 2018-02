Voor Mies was tv-maken feest

Mies. Het noemen van haar voornaam was genoeg. Dan wist iedereen dat er gesproken werd over de tv-koningin Mies Bouwman, die maandag overleed op 88-jarige leeftijd. Al kreeg ze enkele keren felle kritiek te verwerken, ze kwam altijd terug.

Wie haar zag en hoorde op tv, kreeg meteen de indruk dat heel Nederland één gezellige meute was. En wie haar de aankomst van Sinterklaas hoorde verslaan, 25 jaar lang, geloofde er op slag weer in. Maar het publiek wist zich geen raad als Mies uit de haar opgelegde rol van enthousiaste, positieve meid viel. En dat deed ze herhaaldelijk en doelbewust.

Haar naam werd voorgoed gevestigd in 1962. Tijdens de eerste live marathon-uitzending uit de Nederlandse tv-geschiedenis schudde Mies Bouwman de Nederlanders tijdens een 23 uur durende radio- en tv-uitzending 16,4 miljoen gulden (7,5 miljoen euro) uit de zak voor de bouw van een speciaal dorp voor gehandicapten in de omgeving van Arnhem: Het Dorp. Zij ontving in dat jaar de prestigieuze televisieprijs, de Ere Zilveren Nipkowschijf.

Mies was was begonnen in 1951 bij de KRO. Daar viel ze buitengewoon in de smaak, totdat zij haar oog liet vallen op een gehuwd heer: Leen Timp. Schande, vond de KRO en Mies kon vertrekken. Met tv-regisseur Timp bleef ze haar leven lang dolgelukkig. Het stel kreeg vier kinderen.

Mies belandde bij de VARA. Na de Open het Dorp-actie verspeelde ze al snel haar goede naam bij het grote publiek door deel te nemen aan het omstreden programma Zo is het toevallig ook nog ’s een keer. Het werd een enorme rel.

Ze kwam terug met Mies en scène, waarin zij bekende Nederlanders ontving. Maar het grote publiek miste toch een beetje "zijn" gezellige, huiselijke Mies. Het zou in de jaren zeventig echter ruim aan zijn trekken komen met Eén van de Acht, een familieshow waarin Mies acht ‘gewone’ Nederlanders ontving.

Mies was blij met het doorslaande succes, maar ze wilde altijd meer. Een serieuze, diepgravende journalist zijn. Na haar verrassende vertrek bij de VARA probeerde ze het bij de AVRO in Netwerk en bij de VRT met Noord-Zuid (samen met wijlen Johan Anthierens).

Een groot succes was ook In de hoofdrol, waarmee de AVRO in de jaren tachtig drie seizoenen lang gemiddeld 6 miljoen kijkers trok. In 1988 moest het programma worden stopgezet omdat Mies een gevaarlijke ontsteking had. Ze kwam er bovenop, maar bouwde haar tv-loopbaan af.

In 1993 zette ze definitief een punt achter haar tv-carrière, maar ze verscheen incidenteel nog wel op televisie. Zo was ze in 2002 te gast in Zomergasten. In 2011 schoof ze nog een keer aan als tafeldame in De Wereld Draait Door. Ook in oktober 2016 was het tv-icoon nog een keer een uur lang te gast bij De Wereld Draait Door.

In 2009 kreeg Bouwman een Gouden Televizier Oeuvre Award.