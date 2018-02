Voor mbo’er liggen de banen voor het oprapen

Het aantal vacatures voor mbo’ers stijgt fors. In de periode maart tot en met augustus 2017 ontstonden ruim 248.000 vacatures op mbo-niveau. Dat is 20 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de uitkeringsinstantie UWV.

De meeste mbo’ers zijn nodig in de sectoren gastvrijheid, detailhandel en zorg. Het aantal vacatures nam in alle regio’s toe. De regio’s Drechtsteden, Achterhoek en Midden-Holland kenden de grootste toename van het aantal mbo-vacatures. De regio’s met de kleinste toename zijn Gorinchem en Flevoland.

„We hebben vakmensen keihard nodig”, aldus Ton Heerts, voorzitter van de SSB. „Daarom moeten we jongeren blijven enthousiasmeren voor het mbo. Bedrijfsleven, scholen, maar ook ouders hebben daar een rol in.”

Volgens Chris Baggerman, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij vakorganisatie RMU, is er sprake van „een mismatch” tussen vraag en aanbod als gevolg van de economische groei. „Het gevaar is dat de personeelstekorten deze groei gaan afremmen. Daarom is de grootste uitdaging voor de komende jaren: hoe kunnen we de beroepskeuze van jongeren beter aan laten sluiten bij de vraag in de verschillende sectoren?”

Voor jongeren is het cruciaal om bij hun studiekeuze niet alleen hun hart te volgen, maar ook nadrukkelijk te kijken naar hun baankansen, stelt Baggerman.

Doordat het beter gaat op de arbeidsmarkt, neemt het aantal jongeren dat een nieuwe ww-uitkering aanvraagt bij het UWV met bijna een kwart af. Aan jongeren tot 27 jaar werden in 2017 ruim 61.000 nieuwe ww-uitkeringen verstrekt, een daling van 23 procent. De afname was het grootst in de sectoren detailhandel, gezondheidszorg, welzijn & cultuur en bouwnijverheid en het kleinst in de sector industrie, nutsbedrijven en delfstoffen.