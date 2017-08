Voor Laure gaan er grasmatjes mee op campertrip naar Zweden

”Beertje Pippeloentje”. Frank van Ulden (29) en zijn vrouw Marije (30) kunnen het kinderliedje wel dromen. Immers: hun 2-jarige dochtertje Laure ging vorig jaar mee op campervakantie naar Zweden.

Het meisje lacht vrolijk als in de achtertuin van de familie Van Ulden in Apeldoorn de naam van het liedje valt. „Dat nummer ging tijdens onze reis vaak op herhaling”, lacht vader.

In alle vrijheid vakantie kunnen houden. Om die reden schafte het echtpaar vorig jaar een tweedehands camper aan. „We nemen ons eigen huisje mee en parkeren de camper waar we willen”, zegt Marije van Ulden, huisarts in opleiding. Haar man: „We hebben alles bij de hand. Zoals een koelkast en een koffiezetapparaat. Achterop gaan de fietsen mee.”

Ze trokken vorig jaar drie weken door het zuiden van Zweden. Die eerste grote camperreis beviel uitstekend. Vanaf hun standplaats organiseerde het gezin onder meer wandel- en fietstripjes. Hij: „De natuur in Zweden is prachtig. Je wordt ’s ochtends wakker en doet de camperdeur open. Voor je een uitgestrekt meer, daarachter liggen uitgestrekte bossen. Er is niemand in de buurt. Je ervaart een alleen-op-de-wereldgevoel. Het mooie van zo’n vakantie is dat je echt tijd aan elkaar kunt besteden.”

Ledikantje

In Zweden kampeerde het gezin niet alleen op campings, maar ook in de vrije natuur. Wildkamperen is in het Scandinavische land toegestaan, vanwege het zogeheten allemansrecht. Dat houdt in dat recreanten in beginsel overal mogen bivakkeren.

Met aan boord een tank met 100 liter water kan het gezin het best een paar dagen zonder camping met douche stellen. Hij: „Je wordt wat makkelijker en duikt een meer in om je te wassen.”

De camper is aangepast aan het verblijf van peuters. Vader: „We hebben een tweedehands ledikantje met spijlen op de kop getikt. De poten heb ik ervan afgezaagd. Het bedje bouwde ik in de camper in. Zo kon Laure, net als thuis, veilig in haar hoekje in het ledikantje wegkruipen.” Moeder: „We hebben kunstgrasmatjes in de camper liggen. ’s Ochtends is het gras buiten nat. We rollen dan die matjes uit, zodat Laure toch lekker buiten kan spelen.”

Dochterlief „bepaalt het ritme” van de vakantie. „Zodra ze wakker wordt, gaat de luifel omhoog en zetten we de kinderbox op. Bij mooi weer ontbijten we buiten. Tijdens het rijden zit Laure achterin aan een tafeltje, in de gordel. Ze kan spelen, maar vindt het ook heerlijk om door het grote raam naar buiten te kijken.”

Duizenden kilometers legden ze met de camper af. Man en vrouw wisselden elkaar af achter het stuur. Marije lacht: „Het inparkeren laat ik graag aan Frank over.”

Zondagsrust

Zondags probeert het gezin op een camping door te brengen. Hij: „Dan willen we de zondagsrust in ere houden. We beluisteren een preek via internet. Naar een Zweedse kerk gaan heeft weinig zin. We beheersen het Zweeds niet.” Zij: „Met een kleintje naar de kerk gaan, is ook niet handig.”

Zo’n drie maanden geleden kregen ze hun tweede kind: Nils. „We hoorden tijdens onze camperreis van die mooie Scandinavische jongensnaam.” Binnen enkele weken hoopt het gezin opnieuw een reis met de camper te maken. Nu met twee kleintjes. De bestemming is halverwege augustus nog onbekend. Zij: „Het mooie aan een campervakantie is ook dat je niet maanden van tevoren een huisje of vlucht hoeft te boeken. We willen naar een land waar zonnig weer wordt voorspeld.” Hij: „Als je drie weken lang door regen in je camper moet blijven zitten, krijg je een opgesloten gevoel.”

Het afgelopen jaar maakten Frank en Marije van Ulden ook wat tripjes dichter bij huis. Zo bivakkeerden ze een paar dagen in Zeeland. Ook als het gezin een paar dagen op bezoek gaat bij vrienden is de camper ideaal. Zo af en toe verhuren ze hun huisje op wielen.

In Zweden parkeerde het stel de camper geregeld ver van de bewoonde wereld. Bang voor kwaadwillend bezoek? Vader, in het dagelijks leven politieman en stevig van postuur, lacht: „In een rustig en welvarend land als Zweden komt de gedachte aan overvallers niet eens in me op. Ik wens hun veel succes. Wat valt er bij ons te halen? Hooguit een paar luiers.”

serie Vakantie op wielen

In deze serie vertellen RD-lezers over hun reiservaringen met de caravan, vouwwagen of camper. Vandaag deel 5: familie Van Ulden uit Apeldoorn. Zaterdag deel 6.