Voor het eerst vleermuizen tellen

Om in kaart te brengen hoeveel vleermuizen er in ons land vliegen, is er dit weekend de eerste Nationale Vleermuizentelling. Daarmee wil de Zoogdierenvereniging informatie verzamelen over vleermuizen in tuinen en in de bebouwde omgeving. Waar zijn ze wel, waar juist niet?

Wie mee wil doen, moet na zonsondergang een uurtje in de tuin gaan zitten tot het donker is en dan kijken of er vleermuizen overvliegen. Het beste tijdstip dit weekend is vanaf ongeveer 21.40 uur. Om te bepalen welke soort vleermuis het is, heeft de vereniging een zoekkaart gemaakt. Daarmee is op basis van de grootte en de manier van vliegen te zien om wat voor vleermuis het kan gaan.

Van de achttien in Nederland voorkomende soorten vleermuizen is er een aantal regelmatig in onze woonomgeving te zien. Soorten als de gewone dwergvleermuis en laatvlieger wonen graag in spouwmuren en onder dakpannen en jagen ook in parken en tuinen. De gewone grootoorvleermuis woont zowel op rustige (oude) zolders als in holle bomen en wie geluk heeft, kan hem in vooral oude tuinen, parken en bossen zien.