Voor het eerst Nederlander lid Pauselijke Theologische Academie

Voor het eerst is een Nederlander benoemd tot lid van een van de belangrijkste adviesorganen van de paus, de Pauselijke Theologische Academie. Het gaat om prof. dr. Paul van Geest, hoogleraar Kerkgeschiedenis aan Tilburg University, hoogleraar Economie en Theologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bijzonder gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven.

De Erasmus Universiteit Rotterdam en de Tilburg University melden dinsdag de benoeming van Van Geest (56). Een benoeming tot lid van de Pauselijke Theologische Academie geldt voor het leven.

De Pauselijke Theologische Academie werd opgericht in 1718 door paus Clemens XI, aldus De Erasmus Universiteit. In 1999 vernieuwde paus Johannes Paulus II de statuten. In deze Academie hebben een twintigtal kardinalen en aartsbisschoppen en een dertigtal theologen (m/v) uit de hele wereld zitting. Zij hebben als taak de bevordering van de dialoog tussen de theologie en andere wetenschapsdisciplines.