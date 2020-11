Voor het eerst in 233 dagen onder 10 graden

Voor het eerst in maanden is de temperatuur in De Bilt blijven steken onder 10 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was op 31 maart. De recordreeks met dagen waarop de maximumtemperatuur uitkwam op 10 graden of meer is daarmee na 233 dagen ten einde gekomen, meldt Weeronline.

Het oude record stamde uit 2011 en stond op 228 dagen. Zondag werd dat record al verbroken maar het was de vraag op hoeveel dagen dit jaar zouuitkomen. Tot en met donderdag is het elke dag warmer dan 10 graden geworden, tot vrijdag dus. In De Bilt werd een maximumtemperatuur van 8,5 graden gemeten.

Een reeks van 200 dagen of meer met temperaturen van minimaal 10 graden kwam tot dusver in slechts zestien van de 120 jaar dat in De Bilt gemeten wordt voor. Van die zestien vallen er tien in deze eeuw en slechts zes in de hele twintigste eeuw. Dat zulke lange reeksen met zachte dagen tegenwoordig veel vaker voorkomen dan vroeger is volgens Weeronline volledig toe te schrijven aan klimaatverandering.

Dat het vrijdag voor het eerst na de zomer de hele dag kouder bleef dan 10 graden is ook een record. Het oude record stond op 16 november en stamde uit 2015. Dit sneuvelde maandag al, maar sinds vrijdagmiddag is duidelijk dat het nieuwe record op 20 november staat. Gemiddeld genomen valt de eerste dag na de zomer waarop het kwik onder 10 graden blijft steken, rond 24 oktober.