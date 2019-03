Voor het eerst hoogste dreigingsniveau NCTV

Het dreigingsbeeld in Nederland is voor het eerst opgeschaald naar niveau 5, het hoogst mogelijke niveau van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De hoogste alarmfase is ingesteld voor de hele provincie Utrecht naar aanleiding van de schietpartij in Utrecht. Vooralsnog duurt de alarmfase tot 18.00 uur maandag.

Bij niveau 5 is de terroristische dreiging in Nederland ‘kritiek’. De NCTV heeft in dat geval concrete aanwijzingen dat terroristen op het punt staan een aanslag in Nederland te plegen, er heeft al een aanslag plaatsgevonden of er is een kans op een vervolgaanslag in Nederland.

De afgelopen jaren was het zogeheten dreigingsniveau ‘substantieel’, op schaal 4. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor een terreuraanslag. Ook na mogelijke terreurincidenten, zoals de steekpartij op CS in Amsterdam vorig jaar, aanhoudingen van terreurverdachten in Nederland of grote aanslagen in het buitenland, is het dreigingsbeeld steeds op niveau 4 blijven staan.