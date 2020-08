Voor Halsema is bestrijding coronavirus ‘grootste proeve’

Voor Femke Halsema is de bestrijding van het coronavirus de „grootste proeve” als burgemeester van Amsterdam. „Vanwege het leed dat het aanricht bij de Amsterdamse bevolking. Daar voel ik me heel verantwoordelijk in”, vertelde ze in het radioprogramma 1op1.

„De cijfers stabiliseren op een veel te hoog niveau”, aldus de burgemeester, die zich aanhoudend zorgen maakt. „Dit beleid werkt alleen als er draagvlak is onder inwoners en ondernemers. Dat kalft landelijk af, maar een aantal maatregelen werkt wel.”

Het aantal besmettingen in de hoofdstad is met 623 het hoogst in Nederland, bleek uit weekcijfers van het RIVM. „We hebben het grootste inwonersaantal, veel bezoekers en een krappe openbare ruimte. Een derde van de inwoners is jonger dan 25 jaar”, zegt Halsema daarover.