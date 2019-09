Voor half miljoen aan valse euro’s gevonden

De politie heeft in een huis in de Rotterdamse wijk Heijplaat voor een half miljoen euro aan valse bankbiljetten gevonden. Verder legde de politie beslag op tientallen exclusieve horloges en sieraden, ruim 14.000 euro aan contanten en een kleine hoeveelheid harddrugs. De 38-jarige bewoner van het huis is aangehouden op verdenking van witwassen.

Ook drie dure auto’s die de man voor zijn deur had staan zijn in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het gevonden geld en drugs en de mogelijke witwasactiviteiten van de verdachte.

Volgens de politie is het niet verboden om duizenden euro’s in contanten of dure spullen te hebben. Mensen moeten wel kunnen verklaren hoe ze aan het geld of aan de spullen komen.