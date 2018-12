Voor Fabero kwamen 2 sterren als verrassing

Nico en Sonja Boreas, beiden 50 jaar oud, zijn blij verrast met de twee sterren die ze in een keer kregen voor hun kleine restaurant Fabero in Roermond. Ze hadden weliswaar eerder ook in het Brabantse Heeze een restaurant met twee sterren, voordat ze naar Roermond verhuisden. „Maar we hadden niet de intentie om weer twee sterren te krijgen in Roermond”, zegt Sonja Boreas. „Bovendien hadden we in Heeze 79 couverts, in Roermond maar 24, dus een derde. We zijn veel kleiner, maar ook intiemer.” Maar, zegt ze, „Nico heeft altijd zijn eigen kookstijl gehad.”

Na anderhalf jaar geen restaurant te hebben gehad, begonnen Nico en Sonja in april 2018 met hun restaurant Fabero aan de Roerkade, vlakbij de Markt in Roermond. „Sinds de opening zaten we alle dagen vol”, aldus een trotse Sonja. Of de twee sterren extra volk zullen aantrekken? „Nee, kan niet, want we zaten altijd al vol. Reserveren is altijd nodig!”.

Het komt niet vaak voor dat een restaurant in één keer twee sterren krijgt. Het overkwam in 2014 Librije’s Zusje in Amsterdam.