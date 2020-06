Voor eerst in ruim honderd dagen geen meldingen van coronadoden

Voor het eerst sinds begin maart heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) geen meldingen binnengekregen dat iemand is overleden aan het coronavirus. De laatste geregistreerde sterfgevallen zijn van afgelopen vrijdag. Op zaterdag en zondag is voor zover nu bekend niemand overleden. Dat kan dinsdag wel nog veranderen, wanneer het instituut nieuwe informatie over het weekeinde doorgeeft.

Het eerste geval van het coronavirus in Nederland werd op 27 februari vastgesteld. De eerste dode viel op 6 maart, dag 9 van de uitbraak. Een 86-jarige man uit Oud-Beijerland overleed in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Op 7 maart (dag 10) overleed ook iemand, op 8 maart (dag 11) stierven twee mensen. Op 9 maart overleed niemand. Een dag later, op dag 13 van de uitbraak, begon een lange periode van sterfte. Die duurde tot en met afgelopen vrijdag, dag 114 van de uitbraak.

Eind maart en begin april was de corona-uitbraak op zijn hevigst. Van 25 maart tot en met 7 april, een periode van 14 dagen, stierven 2261 mensen. Sinds half april daalt het dagelijkse dodental. Aanvankelijk ging dat met kleine stapjes, maar sinds eind april gaat de afname snel. Op 28 april, dag 62 van de uitbraak, kwam het aantal doden boven de 5000 uit. Pas op 3 juni was dat gestegen tot boven de 6000. De teller staat nu op 6090.

De dodelijkste dag tot nu toe is 31 maart. Toen stierven 175 mensen aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Ter vergelijking: van 26 mei tot en met zondag zijn 174 mensen overleden, in een periode van 27 dagen.