Voor doodslag veroordeelde man aangehouden

De politie heeft donderdag een voortvluchtige 31-jarige man opgepakt, die in mei dit jaar wegens doodslag op de Rotterdammer Maikel Rasoelbaks (44) tot acht jaar was veroordeeld.

De opgepakte man was niet aanwezig bij de uitspraak, maar werd alsnog opgespoord door de politie. Hij en zijn vader zijn veroordeeld voor het extreme geweld dat zij in juli 2017 gebruikten bij een ruzie met fatale afloop bij een café in de 2e Rosestraat in Rotterdam. De vader kreeg daarvoor zes jaar gevangenisstraf.

De rechtbank oordeelde de vader en zoon „nietsontziend tekeer zijn gegaan tegen het inmiddels weerloze slachtoffer”. Het tweetal sloeg het slachtoffer bewusteloos, volgens de rechtbank een doelbewuste actie om hem uit te schakelen. Met tussenpozen kwamen zij daarna steeds opnieuw teruglopen om de bewusteloze man te slaan of schoppen. De man overleed zes dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.