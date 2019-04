In een huis in Kerkrade is woensdagmorgen voor 700.000 euro aan hennep gevonden. Agenten troffen in totaal 180 kilo hennep aan. De politie heeft de bewoner aangehouden.

De hennep werd ontdekt nadat een buurtbewoner de politie had ingelicht over een sterke wietgeur. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.