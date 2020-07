Voor 2022 een miljoen zonnepanelen op Amsterdamse daken

Amsterdam wil uiterlijk in 2022 voor 250 megawatt aan zonne-energie op daken realiseren. Dat komt neer op ongeveer 1 miljoen zonnepanelen. Om Amsterdammers te helpen met het installeren van zonnepanelen op hun daken, heeft de gemeente een online platform ontwikkeld waar ze advies op maat krijgen.

Daarnaast faciliteert de gemeente het plaatsen van zonnepanelen door bijvoorbeeld diverse collectieve inkoopacties voor zonnepanelen te organiseren. Ook stimuleert de gemeente ondernemers om hun daken voor zonnepanelen te gebruiken door vanaf juli elke maand een bijzonder zonproject uit te roepen tot ‘Dak van de Maand’.

De afgelopen drie jaar is het aantal zonnepanelen in Amsterdam met ongeveer 50 procent per jaar toegenomen. In februari maakte de gemeente al in klimaatplannen bekend in 2030 de helft van het aantal geschikte daken in de stad in te willen zetten voor het opwekken van energie.