Vonnis rechtbank over ‘vergismoord’ Utrecht

De rechtbank doet woensdag uitspraak in de zaak rond de zogenoemde Utrechtse vergismoord, waarin het Openbaar Ministerie (OM) in februari tegen twee verdachten 26 jaar cel heeft geëist. Slachtoffer was Hakim Changachi (31). Hij werd op 12 januari 2017 voor zijn woning aan de Faustdreef in de Utrechtse wijk Overvecht doodgeschoten. De verdachten hebben Changachi per abuis geliquideerd, meent het OM.

Twee dagen later ging opnieuw een moordcommando op pad om het eigenlijke doelwit Khalid H. te vermoorden. De politie kon deze moordaanslag verijdelen, doordat H. onraad rook en alarm sloeg. H. kende Changachi, beide mannen woonden in dezelfde flat.

Het OM houdt Guyno O. en Ferrel T. verantwoordelijk voor de moord op Changachi. Voor de mislukte „herstelmoord” op Khalid H. hoorden Marciano D. en Jerrel Z. respectievelijk twaalf en acht jaar cel tegen zich eisen.

De opdracht voor het geweld schrijft justitie toe aan de zeer gewelddadige bende van de voortvluchtige Ridouan Tahgi, die verantwoordelijk wordt gehouden voor een reeks liquidaties.