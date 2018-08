Vonnis over moord op voorbijganger

De rechtbank in Amsterdam velt dinsdagmiddag het vonnis in de zaak tegen de 33-jarige Quincy S., die wordt verdacht van de moord op Youssef el Kahtaoui in Amsterdam en van een verijdelde liquidatie in Almere. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist.

Onschuldige voorbijganger El Kahtaoui (25) stapte op 13 mei 2015 in de Amsterdamse De Clercqstraat uit zijn auto terwijl zich bij een nabijgelegen shishalounge een schietpartij voltrok. Ook op El Kahtaoui werd het vuur geopend, volgens het OM door Quincy S. Hij zou met een kalasjnikov hebben geschoten. Kogels uit dat wapen doorboorden ook een passerende tram; daarbij raakte niemand gewond.

Een DNA-spoor leidde de recherche naar S. Hij werd begin dit jaar aangehouden in zijn cel, waar hij op dat moment in voorarrest zat in verband met een vorig jaar verijdelde aanslag op het leven van de Amsterdamse crimineel Mustafa el J. De strafeis geldt ook voor dat feit. Tegen drie medeverdachten in die zaak heeft het OM celstraffen van tien jaar geëist.

Het OM heeft S. omschreven als „een man zonder normen en waarden”.