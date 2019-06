Vonnis over kluisjesroof Rabobank Oudenbosch

Twee bewakers van de Rabobank in Oudenbosch horen dinsdag of ze de gevangenis in moeten. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de geruchtmakende kluisjesroof in het filiaal vorig jaar. Honderden kluisjes werden toen opengebroken en leeggehaald. Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar gevangenisstraf geëist.

Verdachten Agron K. en Henri van W. zouden in de ogen van justitie samen met twee oud-collega’s de kraak hebben gepleegd, door onder meer deuren te openen en het alarm uit te zetten. De oud-collega’s zouden vervolgens zeker 24 uur bezig zijn geweest met het openbreken van alle kluisjes in de kluis.

De Rabobank heeft al 12 miljoen euro uitbetaald aan de gedupeerden. De bank claimde dinsdag bij de rechtbank 8,5 miljoen euro van de twee verdachten.

Justitie is nog op zoek naar de twee andere rovers. Die zouden in het buitenland zitten, mogelijk in Kroatië en Turkije.