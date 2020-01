Vonnis in zaak oud-voorman ondernemingsraad politie

De rechtbank in Zwolle doet donderdag uitspraak in de strafzaak tegen Frank G., oud-voorzitter van de centrale ondernemingsraad (cor) van de nationale politie. Het Openbaar Ministerie heeft hem voor de rechter gebracht op verdenking van fraude en bedrog en eiste in december een jaar cel tegen hem.

G. werd in 2017 ontslagen wegens plichtverzuim. De bestuursrechter vond dat ontslag terecht. G., afkomstig uit Almere, zou ruim drie ton hebben gespendeerd in horecagelegenheden, met de creditcard van de politie. De kosten verantwoordde hij in de boekhouding met valse facturen, zegt het OM. De voormalige cor-voorman zou in dure hotels hebben overnacht en peperdure feesten hebben georganiseerd. Hij heeft het publieke vertrouwen in de politie fikse schade toegebracht, vindt justitie.

G. ontkent en heeft voor de rechter verklaard dat het een chaos was binnen de politie na een grote reorganisatie. Het ontslag heeft zijn leven op zijn kop gezet, zegt hij, de pers heeft hem „kapotgeschreven” en hij zag zich genoodzaakt een tijd onder te duiken.