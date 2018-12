Vonkenregen in Scheveningen neemt af

De vonkenregen als gevolg van het uit de hand gelopen vreugdevuur in Scheveningen neemt af. Dat meldt de brandweer die voorbereidingen treft om het vreugdevuur te blussen. Niemand is door het vliegvuur gewond geraakt.

De brand wordt geblust met containers water die naar het strand worden gereden. De gemeente laat weten dat de brandweer zich eerst heeft geconcentreerd op het bestrijden van het vuur in Scheveningen zelf en het nathouden van gebouwen in de omgeving.

De stevige wind vanuit zee blies het vliegvuur tijdens nieuwjaarsnacht Scheveningen in. De boulevard van Scheveningen ligt bezaaid met as. Ook vatten veel fietsen door het vliegvuur vlam. De brandweer en de politie brengen in kaart waar de vonken precies neerkomen.

De brandweer kon nog niets zeggen over hoe het vreugdevuur uit de hand heeft kunnen lopen. Weerdiensten waarschuwden eerder al voor een vrij krachtige westenwind bij de kust tijdens oud en nieuw.