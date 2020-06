Vondst wagengraf uit IJzertijd ‘uitzonderlijke klapper’

De vondst van een wagengraf uit de IJzertijd in de bossen bij Nijmegen in 2018 is een „uitzonderlijke klapper”, zegt hoogleraar archeologie NIco Roymans van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Roymans en anderen laten vrijdagmorgen in Museum Het Valkhof in Nijmegen een deel van de vondsten uit het graf zien. „Door deze vondst komen we veel meer te weten over die periode en over de mensen die toen leefden. Er zit nog voor jaren wetenschappelijk werk in.”

Het graf werd in 2018 toevallig gevonden in de Hatertse en Overasseltse Vennen, een natuurgebied bij Nijmegen. Verzamelaars die met een metaaldetector op zoek waren naar resten uit de Tweede Wereldoorlog troffen in hun ogen „oud ijzer” aan. Ze gaven de spullen weg aan een amateurarcheoloog, die dat zoals verplicht meldde bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De volgende dag al stond de dienst met enkele wetenschappers op de stoep om de spullen op te halen.

In het graf zijn de resten gevonden van een tweewielige strijdwagen, wapens, vaatwerk en een paardentuig. „Het vertelt ons heel veel over de man die hier begraven is, waarschijnlijk een Kelt van hoog aanzien. Ook kunnen we zijn netwerk ontrafelen en zijn internationale contacten. We zijn er heel erg blij mee”, aldus Roymans.

Ongeveer de helft van de aangetroffen spullen is nu schoongemaakt. De rest ligt nog in het laboratorium voor onderzoek. De grafinhoud zal op termijn te zien zijn in Museum Het Valkhof.