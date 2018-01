Vondst dode man in flat Breda na sprong verdachten

In de Bredase flatwoning van waaruit twee vluchtende verdachten dinsdagochtend naar beneden zijn gesprongen, heeft de politie een dode man gevonden. De flat is vanwege de ontdekking nog ruimer afgezet en de politie heeft een groot rechercheteam samengesteld. Vooralsnog zijn de gebeurtenissen een raadsel voor de politie, aldus een woordvoerder.

De zaak begon dinsdagochtend te rollen toen de politie een auto met twee mannen wilde controleren. De auto ging er vandoor. De twee verdachten stopten bij een flat aan de Roeselarestraat en renden naar binnen. In hun auto vonden agenten een onbekend aantal handvuurwapens.

Een hond en een arrestatieteam traceerden de mannen in een van de flatwoningen op de derde verdieping. Op het moment dat het arrestatieteam binnenviel, sprongen de mannen van het balkon naar beneden.

Volgens een politiewoordvoerder kwam een van hen op een lantaarnpaal terecht en de ander op straat. Beiden raakten zwaargewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Na toestemming voor onderzoek in de flatwoning werd het lichaam van de dode man ontdekt. De oorzaak van zijn overlijden is onbekend.

In een poging om de twee verdachten aan te houden heeft het arrestatieteam geschoten met een of verscheidene beanbags. Een beanbag is een soort munitie die een flinke klap tegen het lichaam veroorzaakt.