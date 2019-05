Supermarkt Vomar haalt vers gebak terug omdat er iets in kan zitten dat niet vermeld is op de verpakking en waar mensen allergisch voor kunnen zijn. De heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zaterdag gemeld.

Het gaat om aardbeiengebakjes, vruchtengebakjes, een aardbeienslof, een chocolade-karameltaartje en chocoladebollen. Het gebak is niet in alle Vomar-filialen verkocht. Er kan soja, amandelen of tarwe in zitten. Op de website van de supermarkt staat een overzichtje.