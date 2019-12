Voltallige kabinet steunt nieuwe BOB-campagne

Met olijke gele mutsen op en behangen met campagnesjaals heeft het voltallige kabinet zijn steun betuigd aan de nieuwe BOB-campagne. Poserend voor een kerstboom onderstrepen de bewindslieden daarmee vlak voor de feestdagen dat het veiliger is om nuchter achter het stuur te stappen.

De BOB-campagne (BOB staat voor Bewust Onbeschonken Bestuurder) werd in 1995 in België gelanceerd. Zes jaar later volgden Nederland en een aantal andere Europese landen. De vraag „Bob jij of Bob ik?” klinkt sindsdien geregeld bij het uitgaan. De nieuwe campagne gaat over een groep studenten.