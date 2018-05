Volop aandacht voor jubileum Israël

Op tal van plaatsen in Nederland is er aandacht voor het 70-jarig bestaan van de staat Israël op 14 mei. Een overzicht van de activiteiten.

Christenen voor Israël, het Holland-Koor en omroep Family7 hielden op Hemelvaartsdag een ”felicitatieconcert” in de Grote Kerk van Apeldoorn. Daar werd ook Israëlische muziek ten gehore gebracht. Het was de afronding van een campagne om geld in te zamelen voor kansarme kinderen in Israël (Feuersteinproject).

Het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten wijdt vrijdag de jaarlijkse themadag aan een ander geschenk: de revisie van de Delitzsch-vertaling van het Nieuwe Testament, een project waaraan het samen met de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), de Britse Trinitarian Bible Society (TBS), en het Steunfonds Israël Isaac da Costa werkt.

In Rotterdam zijn er zaterdag herdenkingen, om 14.00 uur bij de Laurenskerk, om 16.00 uur in citykerk Het Steiger.

Christenen voor Israël organiseert de Mazzeltov Tour: negen concerten om Israël te feliciteren. De eerste werd dinsdag in Katwijk gehouden. Op 14 mei is er een concert in Eindhoven, op 17 mei in Emmen, op 22 mei in Kampen, op 24 mei in Drachten, op 29 mei in Gorinchem, op 31 mei in Nijkerk, op 7 juni in Dordrecht en op 14 juni in Middelburg. Abonnees van het Reformatorisch Dagblad ontvangen bij het bestellen van concertkaarten gratis een magazine over Jeruzalem.

Op dinsdag 15 mei houdt Christenen voor Israël samen met Pillar of Fire van 9.30 tot 12.00 een felicitatiebijeenkomst op het Plein in Den Haag. Een ”speciale gast” snijdt er twee enorme Israëltaarten aan. De honderden stukjes gebak worden uitgedeeld onder Kamerleden, fractiemedewerkers en voorbijgangers. Israëlvrienden worden uitgenodigd „aanwezig te zijn, om zo een krachtig signaal naar de samenleving te geven.”

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) houdt donderdag 17 mei een debatavond in De Balie aan het Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam. Hier spreken Alon Ben Goerion, kleinzoon van David Ben Goerion, en Shaul Rahabi, kleinzoon van Golda Meir. Hun grootouders tekenden de Israëlische onafhankelijkheidsverklaring en stonden daarmee aan de wieg van de Joodse staat.

Op meerdere plaatsen in Nederland worden dezer dagen kerkdiensten en gemeenteavonden belegd over het ontstaan van de staat Israël. Zaterdagmiddag staat de Goede Herderkerk in Barneveld in het teken van Israël. Er is koorzang en er zijn stands van Israëlorganisaties. In de Oude Kerk in Ermelo gaat ds. P. A. Verbaan zondagmiddag voor tijdens een speciale themadienst.

In de Grote Kerk in Vianen is vrijdag 25 mei een kooravond over 70 jaar Israël, met medewerking van het Shalomkoor onder leiding van Lennert Knops. Arie Kortleven bespeelt het orgel. Ds. David Zadok spreekt over het thema ”Toekomst voor Israël” en SGP-Tweede Kamerlid Bisschop over ”Israël 70 jaar verleden en toekomst”.

Zaterdag 26 mei treedt het Urker mannenkwartet op in de Moriakerk in Urk. Ook hier spreekt ds. Zadok over het thema ”Toekomst voor Israël”. De algehele leiding is in handen van ds. J. L. Schreuders.

Diverse vakantieorganisaties organiseren dit jaar themareizen naar Israël.