Volleybalcoach veroordeeld voor filmen meisjes

Een 28-jarige volleybaltrainer uit Berlicum is vrijdag veroordeeld voor ontucht met een vijftienjarige speelster en het stiekem filmen van vele jonge meisjes in hotel- en kleedkamers. De rechtbank in Den Bosch legde een celstraf op van acht maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, plus een taakstraf van 150 uur. Tegen de man was een jaar gevangenisstraf geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Verdachte Vincent M. trainde beachvolleybalsters in Eindhoven en zaalvolleybalsters in het Brabantse dorpje Zeeland. Een veertienjarige volleybalster betrapte hem in maart toen hij haar met zijn mobiele telefoon van onder de deur van een kleedhokje probeerde te filmen. Het woedende meisje stapte naar de politie. Op het mobieltje trof de politie veel meer beelden aan met naaktopnamen van volleybalsters.