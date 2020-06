‘Volledige herstart basisscholen verloopt zonder problemen’

Het lijkt erop dat de eerste dag dat de basisscholen weer met volledige klassen aan de slag zijn gegaan zonder problemen is verlopen. Bij scholenkoepels in Rotterdam en Den Haag zijn geen bijzonderheden bekend. Ze gaan ervan uit dat het overal goed is gegaan. Die indruk bestaat ook bij de Algemene Vereniging Schoolleiders. De vereniging verwacht daar woensdag meer duidelijkheid over, als de resultaten van een enquête bekend zijn.

Voor het eerst in bijna drie maanden zagen basisschoolleerlingen al hun klasgenootjes weer terug. De scholen waren op 16 maart dichtgegaan, om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Sinds 11 mei kregen de leerlingen al wel weer de halve week les op school. De maatregelen werden versoepeld nadat onderzoek van het RIVM had bevestigd dat kinderen geen rol lijken te spelen bij de verspreiding van het virus.