Volledig ontoerekeningsvatbaar: geen celstraf

Wanneer een verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard, zoals is gebeurd bij de 44-jarige Peter M. die is weggelopen uit de forensische psychiatrisch kliniek Fivoor, kan hij geen gevangenisstraf opgelegd krijgen. Er kan wel uit veiligheidsoverwegingen een maatregel worden opgelegd, zoals verplichte behandeling in een kliniek. Dat gebeurt in eerste instantie voor een jaar, maar kan steeds worden verlengd.

Verdachten die verminderd toerekeningsvatbaar worden verklaard of een psychiatrische stoornis hebben, kunnen wel worden veroordeeld tot celstraf en daarnaast een tbs-maatregel opgelegd krijgen, al dan niet met dwangverpleging.

Peter M. zou eerder zijn veroordeeld omdat hij via internet had gemeld dat hij het station Dordrecht zou opblazen met een atoombom. Enkele dagen later zou hij in Dordrecht een man hebben aangevallen. Hij is ontslagen van alle rechtsvervolging, maar wel in de psychiatrische kliniek geplaatst.