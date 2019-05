Volkert van der G. woont niet in buitenland

Volkert van der G., die in 2002 Pim Fortuyn doodschoot, is niet geëmigreerd en woont nog ‘gewoon’ in Apeldoorn en Harderwijk. Hij lijkt ook geen concreet plan te hebben om naar het buitenland te vertrekken.

Dat meldde De Stentor vrijdagavond. De krant baseert zich op informatie van het openbaar ministerie en gesprekken die de krant de afgelopen maanden voerde met bekenden van Van der G.

Verslaggevers van de krant ontmoetten Volkert in de deuropening van zijn woning in Apeldoorn.

Van der G. kreeg na zijn vervroegde vrijlating in 2014 voorwaarden opgelegd, onder meer een fysieke meldplicht. Die vocht hij aan omdat hij zei te willen emigreren en dat kon niet omdat hij zich steeds in Nederland moest melden. De rechter ging daarin mee, waarna het OM en Van der G. in hoger beroep een nieuwe deal sloten. Hij mag zich nu via de mail melden. Hiermee is de weg vrijgemaakt om te emigreren.

Nabestaanden van Pim Fortuyn zijn woedend, aldus De Stentor en stellen dat Van der G. opnieuw de rechters om de tuin heeft geleid om van zijn voorwaarden af te komen.