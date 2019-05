Volkert van der G. doet aangifte om laster

Volkert van der G. heeft dinsdag aangifte gedaan tegen CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg en oud-VVD-Kamerlid Han ten Broeke vanwege smaad en laster. Hij vindt dat de uitspraken over hem van de twee zaterdag in het radioprogramma WNL Op Zaterdag niet door de beugel kunnen, meldde zijn advocaat Willem Jebbink.

Het tweetal gaf commentaar op de berichtgeving dit weekend dat Van der G., die Pim Fortuyn doodde in 2002, zich niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling zou houden. Van der G. is niet geëmigreerd, wat een van de argumenten was om van zijn meldplicht af te komen.

Volgens de advocaat wordt zijn cliënt neergezet als iemand die onbetrouwbaar is en zich niet aan de voorwaarden houdt. "Maar dat heeft hij altijd wel gedaan. Wij willen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met wat er publiekelijk over hem gezegd wordt", aldus Jebbink.