Volgende week duidelijkheid onderwijsacties

Onderwijsorganisaties hakken volgende week de knoop door over het vervolg van stakingsacties in het basisonderwijs. „Het besluit om ermee door te gaan is al genomen, maar wanneer en hoe moet nog uitgemaakt worden”, zegt een woordvoerster van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Zij verwacht dat er halverwege volgende week duidelijkheid is over de volgende stappen. Het gaat volgens de onderwijsbond in ieder geval om estafetteacties die in regio’s worden opgedeeld. Ouders krijgen voldoende tijd om de opvang van de kinderen te regelen, zegt de AOb-zegsvrouw.

De juffen en meesters waarschuwden eerder al dat de acties na de feestdagen zouden worden doorgezet als de politiek de eisen van het basisonderwijs niet inwilligt. Veel basisschoolleraren legden vorig jaar een aantal keren het werk neer omdat ze ontevreden zijn over de werkdruk en de hoogte van hun salaris.