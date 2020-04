Volgende week beslissing over voorarrest ‘Arnhemse terreurcel’

De rechtbank in Rotterdam beslist volgende week dinsdag of de zes mannen, die verdacht worden van het beramen van een aanslag op een evenement in Nederland, in de cel moeten blijven. Aanvankelijk zou maandag de inhoudelijke behandeling beginnen van de zaak rond de ‘Arnhemse terreurcel’. Er waren tien dagen voor uitgetrokken. Maar in verband met de coronacrisis is de behandeling voor onbepaalde tijd uitgesteld. Een nieuwe datum heeft de rechtbank Rotterdam nog niet.

Hoofdverdachte Hardi N. uit Arnhem en vijf medeverdachten werden in september 2018 tijdens een grote operatie opgepakt, omdat ze een aanslag op een evenement zouden beramen. Nederland was met de arrestaties aan een grote aanslag ontsnapt, stelde justitie destijds. Inlichtingendiensten kregen de veronderstelde terreurcel tijdig in het vizier en wisten te infiltreren. De mannen werden opgepakt in een vakantiehuisje in Weert.

Bij huiszoekingen werden destijds kunstmest en chemicaliën gevonden, voldoende om een halve kilo explosieven te maken. Welk evenement de mannen op het oog hadden, als ze dat al hadden, is niet bekend.

De zes zitten sinds hun aanhouding in voorarrest.