Volgende fase Statenverkiezingen: informeren

Nu alle uitslagen van de Statenverkiezingen bekend zijn, weten de provincies hoe de vlag er de komende jaren bij hangt. Nu begint de volgende stap: het vormen van coalities. Het eerste deel is begonnen, met het aanstellen van informateurs. Die moeten uitzoeken wat de mogelijkheden en obstakels zijn.

Zuid-Holland heeft de bekendste informateur. Winnaar Forum voor Democratie heeft VVD-coryfee Hans Wiegel ingeschakeld. Vorig jaar verkende hij in de stad Den Haag. Uiteindelijk lukte het daar om de lokale partij Groep de Mos en VVD te laten samenwerken met D66 en GroenLinks.

GroenLinks won in de provincie Utrecht en heeft de voormalige partijleider Bram van Ojik gevraagd om een eerste onderzoek te doen naar mogelijke coalities. Overijssel heeft het dicht bij huis gezocht met oud-commissaris Geert Jansen. Gelderland heeft de burgemeester van Doetinchem als informateur aangesteld, Zeeland de burgemeester van Ede en Noord-Brabant de oud-burgemeester van Oosterhout.

In elke provincie heeft Forum voor Democratie, de grote winnaar van de verkiezingen, een belangrijke positie. De partij won drie provincies, werd in zes provincies de tweede partij en drie keer de derde partij. Ook VVD en CDA hebben veel zetels gehaald. Zij kunnen met Forum voor Democratie besturen, maar dan hebben ze overal nog een vierde partij nodig om aan meerderheid te komen. Lukt het niet met Forum, dan kunnen VVD en CDA ook samenwerking zoeken met linkse partijen.

Zeeland en Limburg kunnen een rechtse coalitie krijgen. In Zeeland hebben CDA, SGP, FVD en VVD samen een meerderheid. In Limburg is er een meerderheid voor CDA, PVV, FVD en VVD. In Noord-Brabant komen VVD, FVD en CDA één zetel tekort voor een meerderheid. Ze kunnen het met de PVV proberen, maar VVD zou met CDA, D66 en GL ook een meerderheid hebben.

In Noord-Holland is FVD de grootste partij, maar hebben de tweede, derde, vierde en vijfde partij (GL, VVD, D66 en PvdA) samen een meerderheid. De partij van Thierry Baudet kan daar dus buitenspel komen te staan. In Groningen zou Forum voor Democratie, voorstander van gaswinning, voor een meerderheid een coalitieakkoord moeten sluiten met partijen als GroenLinks en SP.