Volgen advocaten Dubai niet belangrijk in andere liquidatiezaak

Het volgen van de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef, in de jacht van justitie op Ridouan Taghi, is niet van belang in een andere liquidatiezaak rond verdachte Khalid J. Tot die conclusie kwam de rechtbank in Haarlem dinsdag.

De raadslieden hadden vorig jaar juni geen afspraak met Taghi in Dubai, zoals in justitiële kringen werd gehoopt, maar met cliënt Khalid J. Van Kleef wilde de onderste steen boven over de observatieactie en verzocht de rechtbank onder meer tal van functionarissen in Nederland en Dubai horen over de gang van zaken over de observatie en de arrestatie. De rechtbank Noord-Holland wijst deze onderzoekswensen af.

J. is aangeklaagd voor liquidaties op Alex Gillis, Stefan Eggermont en Massod Amin Hosseini. Hij werd in januari opgepakt door de politie in Dubai en vervolgens uitgezet naar Nederland, waar hij in de cel werd gezet.

Het schaduwen van de twee advocaten in Dubai staat volgens de rechtbank los van dit proces. De eind vorig jaar in Dubai gearresteerde Taghi is geen verdachte in dit onderzoek, hij staat terecht in het grote liquidatieproces Marengo. „Ook is volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd dat het onderzoeksteam en de zaaksofficieren van justitie in de zaak van J. betrokken zijn geweest bij de observatie, of dat zij daarvan op de hoogte zijn gesteld”, motiveert de rechtbank. Bovendien, aldus de rechtbank, heeft de observatie om de verblijfplaats van Ridouan Taghi te achterhalen in juni 2019 plaatsgevonden, terwijl Khalid J. op 1 oktober 2019 als verdachte is aangemerkt. „De met de opsporing belaste ambtenaren hadden toen geen weet van zijn verblijf in Dubai.”