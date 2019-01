Volbregt Smit stopt als wethouder Ridderkerk

Volbregt Smit (54) stopt half februari als wethouder voor de SGP in Ridderkerk. „Voor mijn eigen welzijn is het verstandiger om een stapje terug te doen.”

Smit ziet dat het wethouderschap veel van hem vraagt. „Het is een ambt dat iemands volle inzet vraagt, en soms meer dan dat”, zo staat te lezen in het persbericht van de gemeente Ridderkerk. Over de opvolging van Smit is nog niets bekend. Het is aan de fractie van de SGP om hierover een voorstel te doen aan de gemeenteraad.

Smit is sinds 2014 wethouder in Ridderkerk. Vanaf 2002 was hij al raadslid. Ook is hij van 2004 tot 2014 directeur van het partijbureau van de SGP geweest.