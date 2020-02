Vogelverenigingen maken zich meer zorgen over bedreigde wulp

Nederlandse vogelverenigingen maken zich „extra zorgen” over de populatie van „de grootste steltloper van Europa”, de wulp. De soort is verdwenen uit de meeste natuurgebieden in Nederland en heeft het ook op het boerenland en de Waddeneilanden moeilijk.

Dat melden Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland op de website van Nature Today. De organisaties riepen 2019 uit tot Jaar van de Wulp en hadden om die reden vorig jaar extra aandacht voor de vogelsoort. Maar dat leidde tot extra zorgen. De wulp kende zijn hoogtijdagen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, maar laat sindsdien een verontrustende neerwaartse trend zien.

Nu zijn er nog 3900 tot 4800 broedparen in Nederland, maar als de huidige trend doorzet, zijn dat er over tien jaar nog geen 3000, vrezen de verenigingen.

De aanwezigheid van de vos, recreatiedruk en grote hoeveelheden stikstof verdreven de wulp uit duinen, hoogvenen, heide, laagveenmoerassen en weiland. Op de wadden en in het boerenland houdt de vogel nog stand, maar ook daar staat de wulp onder druk, waarschuwen de vogelclubs.