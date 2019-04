Vogels gestolen en ontsnapt uit park in Ruinen

Onbekenden hebben bijzondere vogels gestolen uit het Vogelpark Ruinen, in Drenthe. Eigenaar Henk Dietz trof een volière vrijdagochtend leeg aan en de sloten waren doorgeknipt.

Onder de tientallen verdwenen vogels zijn zwartborstlangstaartgaaien, rode kardinalen, Europese scharrelaars en witkuifgaailijsters. Een deel van de vogels is gestolen, denkt hij, en een ander deel is ervandoor gegaan. Dietz vermoedt dat de vogels zijn gestolen door mensen die ze via de zwarte handel willen verkopen.

In Vogelpark Ruinen zaten 700 vogels, verdeeld over 130 soorten. Zes à zeven soorten zijn helemaal weg, zegt Dietz. Hij is extra aangeslagen omdat sommige vogels aan het broeden waren. „De eieren zijn nu oud geworden”, zegt hij. Hij heeft aangifte gedaan en hoopt dat vogelliefhebbers hem tippen als ze zijn vogels zien of krijgen aangeboden.