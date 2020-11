Vogelgriep waart rond onder wilde watervogels

Honderden wilde watervogels worden op dit moment slachtoffer van een uitbraak van vogelgriep. Vooral brandganzen leggen massaal het loodje, zegt Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met name in het kustgebied in het noorden van het land en in Noord- en Zuid-Holland worden veel dode vogels gevonden.

Het vogelgriepvirus H5N8 heeft ook al drie pluimveebedrijven en een hobbykippenhouder getroffen. Deze bedrijven zijn geruimd en er geldt een ophokplicht voor pluimvee. Dierentuinen en kinderboerderijen moeten hun pluimvee en watervogels afschermen van wilde vogels of de uitwerpselen daarvan. Tentoonstellingen van sierpluimvee zijn verboden.

De vogelgriep is volgens Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Nederland terechtgekomen via wilde vogels. In oktober waren twee knobbelzwanen in Kockengen de eerste slachtoffers. Mogelijk zijn zwanen heel gevoelig voor deze virusvariant, want ook in andere landen is het virus in zwanen gevonden, zegt WBVR. In Nederland heeft het virus zich daarna verspreid via ganzen en smienten, waarna er recent uitbraken waren op commerciƫle bedrijven.

Behalve watervogels hebben natuurorganisaties ook al dode wulpen en slechtvalken gevonden. Er zijn zorgen over de zeearenden, die sinds kort weer terug zijn in Nederland. Zeearenden eten graag ganzen, maar kunnen zo ook het vogelgriepvirus binnenkrijgen. Bij een uitbraak in 2016 liepen zeearenden het virus ook op door het eten van prooien.

WBVR onderzoekt monsters van gevonden dode vogels. Het laboratorium, Sovon en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA adviseren dringend om dode of stervende vogels niet met de blote handen aan te raken. Vondsten moeten wel gemeld worden bij Sovon of het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht. Dat is nodig om het verloop van de ziekte in de gaten te houden. Natuurorganisaties roepen ook op om gebieden met veel wilde watervogels met rust te laten. Dat voorkomt verdere verspreiding van de vogelgriep, doordat vogels opgeschrikt wegvliegen.