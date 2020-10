Vogelgriep vastgesteld bij dode wilde knobbelzwanen

Bij twee knobbelzwanen die dood werden gevonden bij Kockengen (Utrecht) is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de H5N8-variant.

De twee dieren waarbij de vogelgriep is aangetoond, maakten deel uit van een groep van zes knobbelzwanen die dood zijn aangetroffen in het Groene Hart bij Kockengen, meldt Wageningen Bioveterinary Research. Hetzelfde virus is eerder aangetroffen in knobbelzwanen, een wilde eend en wilde vogels in West-Rusland en Kazachstan. Wilde trekvogels kunnen het virus uit deze gebieden meebrengen naar Europa waar het pluimveebedrijven kan treffen.

Volgens Wageningen Bioveterinary Research is het virus waarschijnlijk niet door knobbelzwanen, maar met andere wilde vogelsoorten in Nederland beland. Wilde knobbelzwanen in Rusland overwinteren niet in Europa. Er zijn nog geen dode vogels uit andere gebieden in Nederland getest, waardoor het onduidelijk is of het virus zich verder heeft verspreid.