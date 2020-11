Vogelgriep treft eendenbedrijf Gelderland

Bij een eendenbedrijf in het Gelderse dorp Terwolde is vogelgriep ontdekt. Het gaat waarschijnlijk om de schadelijke variant van de griep die al op meerdere plekken in het land is vastgesteld. Het bedrijf met zo’n 20.000 eenden wordt geruimd, laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten.

In de directe omgeving van het besmette bedrijf liggen zes andere pluimveebedrijven. Ook die bedrijven worden onderzocht op aanwezigheid van het virus. Voor dertien andere pluimveehouderijen in een straal van 10 kilometer rondom het eendenbedrijf geldt per direct een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, mest, gebruikt strooisel en andere dieren of dierlijke producten.

Landelijk geldt vanwege het rondwarende virus momenteel een ophokplicht. Alle commerciële pluimveebedrijven moeten hun gevogelte binnenhouden.