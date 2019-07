Vogelbescherming boos om Franse vogeljacht

De Nederlandse Vogelbescherming heeft zijn ongenoegen geuit bij de Franse ambassadeur in Nederland omdat in Frankrijk komend najaar weer gejaagd mag worden op de wulp en de zomertortel. Volgens de organisatie is de populatie van beide soorten de afgelopen jaren ingestort.

Volgens de Nederlandse vogelbeschermers heeft de Franse overheid toestemming gegeven om 30.000 zomertortels en 6000 wulpen uit de lucht te schieten. De organisatie stelt dat de jacht op deze soorten in strijd is met het EU-recht. Ook ondermijnt het de herstelmaatregelen die voor deze soorten in Nederland en andere lidstaten worden getroffen.

Zomertortels waren tot diep in de jaren zeventig een algemene duivensoort in Nederland, maar vanaf de halverwege jaren 80 stortte de populatie in. Dat geldt ook voor de wulp.